Scuola, consegna dei banchi al via da Codogno, Alzano e Nembro

I primi Comuni in cui verranno consegnati sedie e banchi monoposto saranno Codogno, Alzano Lombardo e Nembro. La distruzione inizierà venerdì 28 agosto. In vista della riapertura delle scuole, prevista per 14 settembre, gli istituti dei tre paesi, duramente colpiti dalla pandemia di coronavirus, riceveranno per primi gli arredi nella quantità richiesta dai dirigenti scolastici.