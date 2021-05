Scudetto Inter, piazza Duomo invasa dai tifosi nerazzurri

"I campioni dell'Italia siamo noi", e altri slogan dedicati alle storiche rivali Milan e Inter sono i cori che stanno accompagnando la festa delle centinaia di tifosi dell'Inter per il suo 19° scudetto. I fan si sono radunati in piazza Duomo a Milano, in un assembramento in cui tutti, però, indossano la mascherina. In lontananza, invece, proseguono i caroselli di chi ha scelto di festeggiare con la propria auto per le vie del centro.