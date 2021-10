Scontri al corteo "No Green pass" a Milano: un arresto e 57 denunciati

Ansa

Una persona è stata arrestata e altre 57 sono state denunciate dopo gli scontri avvenuti nel corso della manifestazione contro il Green pass sabato a Milano. A finire in manette per aver colpito violentemente alla schiena, davanti alla stazione Centrale, un poliziotto in servizio che ha riportato una prognosi di 7 giorni è stato un 25enne milanese. Il giovane è stato bloccato mentre si allontanava all'interno della metropolitana.