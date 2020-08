Scomparsa Crema, trovate tracce di sangue nella casa dell'ex di Pasini

I Ris hanno rinvenuto tracce di sangue sul pianerottolo dell'appartamento a Crema in cui si sospetta che Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa da Ferragosto, sia stata uccisa. Il presunto killer Alessandro Pasini è in custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Per lui la Procura di Cremona valuta un'ipotesi aggiuntiva di reato per crollo di costruzioni avendo tagliato un tubo della caldaia nell'appartamento.