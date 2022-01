Scippo alla senatrice Cattaneo a Milano, denunciata 37enne bosniaca

Ansa

Polizia di Stato e polizia locale di Milano hanno individuato e denunciato una bosniaca 37enne ritenuta responsabile dello scippo in metropolitana alla senatrice a vita Elena Cattaneo. Dopo il furto, sulla banchina della linea 3 in Stazione Centrale, la 37enne era riuscita a fuggire, ma è stata identificata grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza. La bosniaca, bloccata sulla banchina della metropolitana alla stazione di Loreto, risulta avere precedenti e numerose segnalazioni per reati analoghi: è stata denunciata per furto aggravato.