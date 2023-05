Romagnese (Pavia), paese in festa per il primo fiocco rosa dopo 57 anni

Un fiocco rosa per le strade del paese di Romagnese (Pavia), nella frazione di Canedo.

Non si vedeva dal 1957, anno di nascita dell'ultimo bimbo di questo borgo di 500 anime dell'Oltrepò. Si chiama Marghelisa la nuova arrivata, pesa tre chili e 600 grammi, ed ha visto la luce al Policlinico di Pavia. Con mamma Elisa Nervetti, 36 anni, e papà Luca Truddaiu, 25, festeggia tutta la comunità del Pavese con il sindaco Manuel Achille in testa. "Vorrei che altri giovani seguissero le orme di Elisa e Luca, - ha commentato il primo cittadino a La Provincia Pavese - per fare in modo che il nostro Appennino possa piano piano ripopolarsi". I neo genitori nel 2020, dopo la pandemia, hanno deciso di tornare a vivere a casa del padre di lei e di costruire una famiglia proprio lì.