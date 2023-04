L'India sorpassa la Cina: è il Paese con più abitanti al mondo

India: quasi 1,5 miliardi di persone Entro la fine del 2023 l'India dovrebbe contare un miliardo e 429 milioni di abitanti a fronte del miliardo e 426 milioni della Cina. Distantissimi gli Stati Uniti, "fermi" a quota 340 milioni. Secondo i demografi, tuttavia, fotografare l'esatto momento del sorpasso di Nuova Delhi a Pechino è impossibile. "La nostra è un'approssimazione grezza" ha detto Patrick Gerland, capo dipartimento delle Nazioni Unite. La tendenza, però, è chiara, e va accelerando. Non molto tempo fa, l'India avrebbe dovuto conquistare il primato soltanto verso la fine di questa decade. Il sorpasso, però, è arrivato molto prima, perché il calo della natalità in Cina non si è arrestato neanche con la fine della politica del figlio unico sette anni fa e con il via libera alla possibilità del terzo, nel 2021.





Economia: l'India cresce, la Cina ha il problema pensioni La crescita economica in Cina è al 4 %, mentre l'India ha più volte superato il 6 %, scalzando il Regno Unito come quinto Pil mondiale, alla rincorsa di Germania e Giappone. Per la Banca di Stato indiana, tra sei anni l'India sarà la terza potenza economica mondiale. Secondo le stime, nel 2100 - quando gli indiani potrebbero essere il doppio dei cinesi - le pensioni in Cina costeranno il 20% del Pil, in India solo il 4%. Meno giovani e più anziani significa più spese ospedaliere e pensionistiche. E una forza lavoro in decrescita innesca anche l'aumento del costo del lavoro.