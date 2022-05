Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, condannato a Milano

"Sono sbalordito. Sono soprattutto innocente e farò appello"

. Cosi' l'ex direttore del Sole 24 Ore, ha commentato la sentenza. "Gli atti di questo processo - ha spiegato - dimostrano in modo inequivoco che sul piano editoriale ho ricevuto un giornale sull'orlo del baratro e ho conseguito risultati editoriali sempre positivi, sempre in netta controtendenza rispetto al mercato e, soprattutto, conseguiti in modo lecito".