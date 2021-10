Rissa a bottigliate nella notte a Milano: feriti tre extracomunitari

ansa

Tre persone sono rimaste ferite nella notte a Milano nel corso di una rissa durante la quale alcuni extracomunitari (tra cui tre uomini e una donna) si sono anche lanciati alcune bottiglie. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato a terra i tre feriti: due nordafricani, uno in codice rosso e l'altro in giallo, e una 28enne tunisina, medicata per una lieve ferita.