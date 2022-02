Rho (Milano), medico spara 4 colpi di pistola e si barrica in casa: si è arreso

Non è ferito ma è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto erano presenti anche i carabinieri del Gruppo Intervento Speciale ma alla fine Banderali, in evidente stato confusionale, è uscito da solo dalla sua casa senza bisogno dell'intervento dei militari.

Stop a guerra in Ucraina, messaggi di pace sui bus di Air Campania

Ucraina, manifestazioni in tutta Italia per dire no alla guerra

Brescia, lite tra ucraini sulla guerra in atto: un accoltellato

Guerra in Ucraina, autobus con profughi giunto a Trieste

Guerra in Ucraina: bandiera della pace proiettata su Palazzo Vecchio a Firenze

Banderali ha parlato prima con il negoziatore del Gis, poi con il padre Giorgio al quale ha chiesto un bicchiere d'acqua e poi ha aperto la porta e ha lasciato l'appartamento. Sono state comunque ore di angoscia a Mazzo, frazione di Rho nel Milanese. Era mezzogiorno quando si sono uditi i quattro colpi di arma da fuoco all'interno dell'abitazione di Banderali. Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine a casa di Matteo Banderali, otorinolaringoiatra e chirurgo estetico di 42 anni, che vive in un appartamento all'interno di una cascina ristrutturata in via Gandhi.

Un abuso di farmaci alla base della vicenda - Verso le 12 un'ambulanza del 118 è arrivata nella frazione di Mazzo dopo aver ricevuto una segnalazione di intervento per un uomo che aveva abusato di farmaci. A chiamare i soccorsi era stato il padre dell'uomo, Giorgio Banderali, anche lui medico di 70 anni in pensione. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno sentito due colpi d'arma da fuoco sparati dall'interno dell'abitazione e hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine. L'uomo ha poi sparato in un secondo momento altri due colpi di arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho, la Polizia e la Polizia Locale che hanno isolato completamente la zona e iniziato le trattative con l'uomo. Le squadre di pronto intervento dei Carabinieri erano pronte per un ingresso nella casa ma alla fine la vicenda si è risolta pacificamente.