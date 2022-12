Rho (Milano), zio e nipote muoiono in casa per esalazioni di monossido

L'unità immobiliare, infatti, era in ristrutturazione. Le vittime, entrambe egiziane, hanno 43 e 17 anni, e sono state trovate dal 118 venerdì sera in una palazzina. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli accertamenti medico legali non lasciano dubbi: entrambi sono morti a causa del monossido di carbonio sprigionato da un braciere che avevano acceso per scaldarsi, prima di dormire. Zio e nipote, secondo quanto riferito dalla polizia, che procede alle indagini, non stavano lavorando per qualcuno, ma l'appartamento sarebbe stato nella loro disponibilità. A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo che non riusciva più a rintracciarli telefonicamente.