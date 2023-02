Elezioni Regionali Lombardia, Attilio Fontana: "Cittadini si sono resi conto che durante il Covid abbiamo fatto il massimo"

A "Mattino Cinque News" il governatore rieletto della Lombardia, Attilio Fontana, commenta il successo elettorale che lo riconferma alla guida della regione: "Si tratta di una vittoria che va oltre le aspettative - ha dichiarato Fontana -. Non pensavo che questo risultato sarebbe stato di queste dimensioni".

Per Fontana, il risultato elettorale è sintomatico di un centrodestra compatto: "In questo momento rappresentiamo la forza che ha più appeal sugli italiani e che riesce a fare le proposte che sono più vicine all'animo degli italiani". Inoltre, per il presidente riconfermato anche la gestione del Covid ha influenzato il voto: "In quel periodo c'è stata una narrazione lontana dai fatti - ha detto -, siamo riusciti a chiarire, la storia è venuta a galla e i cittadini hanno capito che noi anche in quella drammatica situazione abbiamo fatto quello che era umanamente possibile e hanno apprezzato la ripartenza con la campagna vaccinale e la ripresa economica. Forse è stato penalizzato anche il tentativo degli avversari che hanno cercato sempre di essere polemici".