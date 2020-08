Rapine ai tassisti a Milano, la polizia ferma due giovani

La polizia ha fermato due giovani, un 22enne e un 27enne, con l'accusa di essere gli autori delle violente rapine del 10 e 12 agosto ai danni di tassisti milanesi. I due, che hanno precedenti, erano in stazione a Milano Rogoredo e stavano partendo a bordo di un treno diretto in Salento. Durante le rapine salivano in taxi, chiedevano di essere portati a Quarto Oggiaro e poi aggredivano il tassista con un coltello.