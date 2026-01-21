Brescia, tabaccaio si difende da una rapina a mano armata: "Reazione istintiva"

"Verso le 18.20, questo signore è entrato in tabaccheria puntandomi una pistola al volto - spiega il titolare della tabaccheria Sergio Zappini a "Diario del giorno" -. Da lì ho avuto una reazione istintiva, quasi di sopravvivenza. Quindi mi è venuta così". L'uomo non si è spaventato nonostante il rapinatore sembrasse armato: "Non sapevo che la pistola fosse un giocattolo, ma in quel momento ti si appanna tutto. Il pensiero che la pistola fosse vera o no, mi è venuto successivamente. Ero talmente concentrato a non farmi rubare i soldi e a proteggermi che non mi sono reso conto della rapina".