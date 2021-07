Ragazzi travolti e uccisi sul Garda, questura vieta fiaccolata in ricordo

Tgcom24

"Siamo obbligati a sciogliere la fiaccolata. Non siamo stati autorizzati a fare la fiaccolata se non in forma statica. Il questore non ci ha autorizzati". Doccia gelata per gli organizzatori della fiaccolata organizzata a Maderno in memoria di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, le due vittime dell'incidente nautico avvenuto il 19 giugno nelle acque del Lago di Garda.