Raccolgono foglie al parco a Milano, multate 2 donne cinesi: rischiano il processo

E così due signore cinesi di Zhejiang , nel nostro Paese per passare un po' di tempo con i loro figli e nipoti che lavorano a Milano, sono finite nei guai perché hanno raccolto un mazzetto di foglie di gelso dal parco di villa Litta, zona Affori . Dopo essere state multate (50 euro), le signore sono state trasferite in Questura perché senza documenti e trattenute fino all'una di notte.

Il nipote: "Erano in buona fede"

- A denunciare il fatto è stato il nipote di una delle due amiche, Francesco Wu, presidente onorario dell'Unione imprenditori Italia-Cina e membro del direttivo di Confcommercio Milano, in un post su Facebook. "Raccogliere erbe nei boschi e nei parchi in Cina è usuale - scrive Wu -. Non sapevano che qui era vietato, anche perché so che in alcuni parchi come il Lambro è possibile farlo. Hanno sbagliato, sì, ma erano in buona fede".

La segnalazione -

Le signore sono state notate da qualcuno, che le ha fotografate e segnalate alle forze dell'ordine, continua il racconto di Wu. Ed ecco, in pochissimi minuti, che gli agenti arrivano, le multano per "danno al patrimonio verde" e le portano in Questura, dopo aver loro sequestrato i cellulari, dove le trattengono fino all'una di notte.

Rischio processo

- "Bastava che mi chiamassero", dice sconsolato Wu. Le due donne non capiscono una parola di italiano e adesso rischiano un procedimento penale, 2mila euro di multa, fino a un anno di carcere. Ci sarà una causa per dimostrare che erano in buona fede. Loro hanno sbagliato perché non hanno portato con sè i documenti, ma "quanto zelo da parte della polizia locale", nota l'imprenditore. Che avverte: "Voi extracomunitari ricordatevi: non dimenticate il portafogli con soldi e documenti a casa, o sono guai seri".