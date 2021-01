Pirata si costituisce nel Milanese: aveva travolto e ucciso un uomo

ansa

Si è costituito il pirata della strada che sabato sera era alla guida di una Bmw che ha travolto una Fiat 600 provocando la morte di un uomo di 60 anni e ferendo la moglie di 59 a Corsico (Milano). Si tratta di un cittadino marocchino di 32 anni, regolare in Italia, che si è presentato in caserma dai carabinieri a Corsico. L'uomo ha spiegato di non essersi fermato a prestare soccorso perché senza patente.