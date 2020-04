Pio Albergo Trivulzio, gdf sequestra referti ultimi quattro mesi

Nell'inchiesta sul Pio Alberto Trivulzio la gdf di Milano non ha sequestrato solo le cartelle cliniche degli anziani morti da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus, ma anche di quelle dei casi di decessi a partire da gennaio in poi. Nell'imputazione a carico del dg Giuseppe Calicchio viene contestato all'indagato di non aver rispettato i protocolli sanitari di sicurezza e di aver cosi' "messo in pericolo" la salute degli operatori e degli ospiti.