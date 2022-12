Pina torna a casa, il cane smarrito durante una gita a Valdidentro ritrovato a Natale dopo 4 mesi di ricerche

Il messaggio su Facebook del "papà" di Pina

"Ci sono cose impossibili e lei Pina ha compiuto qualcosa che va oltre!!! Ci ha fatto il regalo di Natale... ieri sera alle 21.30 la sua fuga è terminata sul Bernina in Svizzera!!! Pina è stata recuperata... è un mucchietto di ossa, ma è qui con noi!!!", ha scritto Antonio sulla pagina Facebook "Solo cani e gatti & Co smarriti e ritrovati in Valtellina". L'uomo ha poi ringraziato tutte le persone coinvolte nella ricerca e nel recupero del suo cane: "Non so cosa dire... prima di tutto grazie al sig. Angelo Fachin (componente del Soccorso Alpino, ndr) e la sua splendida famiglia per l'impresa di recupero!!! Ancora un pò e non sarebbe sopravvissuta! E poi grazie a te Lorella Baldasserini che hai sempre tenuto alto i nostri post, grazie a Baraldo Debora per lo spirito di sacrificio nei primi periodi di ricerca. Grazie al gruppo di ragazze della zona tenute unite da Cristina Bono e ancora grazie a Silvia Grassi per il supporto morale nelle lunghe notti di ricerca!!! Grazie a Monica Iacomini per la vicinanza ed il suo motto 'mai perdere la speranza' Seguiranno altri ringraziamenti di certo, ma alla fine lei è qui!!!".