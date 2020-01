Pensioni ritoccate al ribasso per errore a Bergamo, l'Inps: "Restituiremo tutto"

Molti pensionati hanno ricevuto un assegno inferiore rispetto alla cifra dovuta. E' accaduto in provincia di Bergamo dove dal 2012 a oggi in tanti hanno percepito di meno per errori dovuti ai calcoli dei tecnici. E' stato lo stesso Inps ad ammettere lo sbaglio, assicurando che i soldi saranno restituiti già con il pagamento di febbraio.