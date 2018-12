Pavia, uccise l'ex compagna: ergastolo a ex assessore leghista

Franco Vignati, 64enne ex assessore in quota leghista, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte D'Assise di Milano per l'omicidio dell'ex compagna e badante, Kruja Lavdijie. L'uomo è stato assessore dal 2009 al 2014 al Comune di Chignolo Po (Pavia). La donna, 40enne albanese, era stata uccisa con un colpo di pistola alla nuca e poi gettata nel fiume Po nel 2016. Vignati non si rassegnava alla fine della loro relazione.