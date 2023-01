Pavia, pirata della strada investe e uccide 30enne in bici e poi va al lavoro

A Pavia, un pirata della strada ha investito e ucciso un 30enne in bicicletta, scappando e andando poi al lavoro.

L'incidente si è verificato davanti al comando della polizia locale. La conducente della vettura, che non si è fermata a prestare soccorso, è stata poi identificata dagli agenti, anche grazie alle telecamere della zona. La donna, che si era recata al lavoro, è stata portata al comando per essere interrogata. L'incidente si è verificato in un punto particolarmente trafficato a quell'ora.