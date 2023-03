Pavia, padre assolto da accuse di violenze sulla figlia | La ragazza ritratta: "Volevo liberarmi di lui"

Durante un'udienza del processo che vedeva il padre imputato per violenza sessuale, infatti, la figlia ha spiegato che si era inventata la storia degli abusi e dei maltrattamenti solo perché voleva essere più libera da un genitore che considerava troppo severo. Non a caso era anche fuggita da casa nel 2018 per andare a convivere con il fidanzato. "Volevo stare con il mio ragazzo senza limitazioni e mi sono inventata gli abusi. Non credevo che denunciando mio padre ci sarebbero state queste conseguenze", ha ammesso la giovane.

I giudici hanno creduto a questa nuova versione della figlia, scagionando completamente il padre che si era sempre dichiarato innocente. Il pubblico ministero aveva chiesto per l'uomo una condanna a 8 anni.

Leggi Anche Usa, afroamericano scagionato da tre omicidi dopo 43 anni di carcere

"Quando papà è stato arrestato ho capito di averla fatta grossa", ha aggiunto la ragazza ai giudici. Ora, dopo l'assoluzione, l'uomo potrebbe agire contro la figlia, che lo accusava anche di impedirle di vestire in un certo modo e di frequentare italiani, oltre che di maltrattamenti fisici pure nei confronti della moglie, come riferisce Il Messaggero, per ottenere un risarcimento danni per l'ingiusta detenzione subita.