Pavia, madre e fratello morti: a casa solo senza cibo da giorni

La madre era morta un mese fa per cause naturali, il fratello dieci giorni fa per Covid-19. E lui, 51 anni, a sua volta positivo al virus, disoccupato, da allora era rimasto solo in casa e da diversi giorni non riusciva a procurarsi nemmeno il cibo a causa delle sue condizioni di salute e di indigenza. L'hanno scoperto domenica i carabinieri della stazione di Garlasco (Pavia), che hanno provveduto a recapitare all'uomo diversi generi alimentari.