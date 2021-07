Investe ragazzi dopo una lite a Pavia, i testimoni: "Botte alla ragazza, poi c'ha puntato"

Dopo che è stato respinto da un locale, ubriaco, ha iniziato a litigare e ha anche picchiato la ragazza 19enne che poi, nella notte del 18 luglio, a Pavia, ha investito con l'auto , ferendo anche due adolescenti. Sono questi i dettagli che emergono dalle testimonianze dei presenti raccolte da La Provincia Pavese. Ora Ayoub Mallouki, il 32enne marocchino autore del gesto, è agli arresti per tentato omicidio.

Le testimonianze - "Quell'uomo - ha spiegato Enrico Malatesta, diciannovenne che era con il gruppetto investito ed è riuscito a evitare l'auto - era stato respinto dalla sicurezza del locale. E se l'è presa con la ragazza che adesso è in rianimazione. Forse si conoscevano. Le ha scagliato addosso una bottiglietta e sembra l'abbia anche picchiata. Mi sono avvicinato per difenderla insieme alla mia amica di Certosa, l'altra ferita, e quell'uomo si è allontanato verso la sua auto parcheggiata in viale Venezia. Aveva gli occhi spiritati ed era sicuramente ubriaco".

"Aveva afferrato per i capelli la ragazza che adesso è in rianimazione - ha aggiunto Valerio Ravetta che sabato notte era addetto alla sicurezza del locale dove Mallouki è stato respinto - e la stava prendendo a calci. L'ho sollevato e l'ho scagliato contro la siepe. A questo punto la ragazza, una volta libera, lo ha insultato e forse gli ha anche sferrato un calcio. Quell'uomo si è allontanato ma dalla luce dei suoi occhi si capiva che voleva vendicarsi".

E quindi "è risalito sulla sua auto - ha raccontato Malatesta - l'ha messa in moto ed è arrivato verso il locale a fari spenti. Poi ha fatto inversione di marcia". Ha acceso gli abbaglianti, ha capito dove erano le ragazze e le ha travolte.

"Ho visto la 19enne volare in aria per tre metri ed è ricaduta contro un'auto parcheggiata, - ha aggiunto il buttafuori. - L'investitore ha cercato di fuggire ma ha rotto un semiasse e si dovuto fermare per forza".

Ha aperto la portiera per scappare, ma sono riusciti a inseguirlo e prenderlo nell'attesa dell'arrivo della polizia. "Quell'uomo ha rischiato veramente di uccidere qualcuno. Faccio il buttafuori da trent' anni - ha concluso Ravetta, - ma non mi sono mai trovato di fronte a una simile situazione".