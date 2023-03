Pavia, cerca di salire sul bus senza biglietto e accoltella l'autista

A Pavia un uomo ha cercato di salire su un bus senza pagare il biglietto.

L'autista l'ha bloccato e lui, a quel punto, ha estratto un coltello ferendo alle gambe il dipendente di Autoguidovie, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico. L'aggressore si è allontanato, raggiungendo la vicina stazione ferroviaria ed e' salito su un treno in partenza per Milano. L'uomo è stato fermato alla stazione di Milano Rogoredo: è accusato di lesioni e interruzione di pubblico servizio. L'autista ferito, 36 anni, è stato portato e medicato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni non sono preoccupanti.