Pavia, 18enne accoltella la madre e poi si taglia la gola: è grave

Dramma familiare a Broni , nel Pavese, tra la notte di mercoledì e giovedì. Un 18enne , disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, al culmine di una lite ha accoltellato la madre tra la spalla e il petto e poi ha rivolto l'arma contro se stesso, tagliandosi più volte la gola . Il giovane è stato trasportato nel reparto di rianimazione a Pavia e lotta tra la vita e la morte. La donna, 43 anni, è fuori pericolo ed è ricoverata in prognosi riservata.

Il dramma è avvenuto in un appartamento di via Togni. Ad allertare il 118 è stato il fratello 20enne, che ha tentato di soccorrere la madre e poi anche il fratello, che in seguito all'aggressione si era rinchiuso nella sua stanza da letto dove si è tagliato più volte la gola e ha perso coscienza. Uno dei fendenti, molto profondo, gli ha infatti provocato una grave emorragia. Il movente della lite è legato a una questione economica. Il ragazzo è accusato di lesioni dolose.