Ospedale Milano-Fiera, chiude un modulo Covid: gli infermieri festeggiano

Chiude un modulo Covid dell’ospedale Fiera Milano. A dare la notizia è un’infermiera, finalmente felice sulla sua pagina Facebook: “Fine del capitolo al gate 6, si chiude il cerchio”. I dati della terapia intensiva in Lombardia infatti sono i più incoraggianti. Lasciarmi questa porta alle spalle oggi mi è costata una fatica che mai avrei immaginato, ma lo faccio con il cuore colmo, delle profonde amicizie in più e con la consapevolezza che, qualsiasi cosa accada, vi porterò con me ovunque".