Osnago (Lecco), padre uccide la figlia disabile e si suicida

Omicidio-suicidio a Osnago (Lecco).

Francesco Iantorno, 80 anni, ha ucciso la figlia disabile, Rossana, 45 anni, con una maxi-dose di farmaci e poi si è tolto la vita. La scoperta è stata fatta da un altro figlio dell'uomo. Padre e figlia abitavano in una palazzina a piano terra. Lo stabile è stato transennato per consentire alle forze dell'ordine di compiere tutti i rilievi. L'uomo per anni aveva lavorato come dipendente comunale.