Osio Sopra (Bergamo), esplode bombola in scuola infanzia: 5 bambini ustionati

Cinque bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola dell'infanzia di Osio Sopra (Bergamo) durante le prove di una recita scolastica.

Una di loro, una bimba di 4 anni, è in gravi condizioni ed è stata portata in elisoccorso all'ospedale Buzzi di Milano in codice rosso. Feriti anche tre adulti. Secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando i marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati, quando una bombola di gas sarebbe esplosa.