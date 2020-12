Omicidio Gianna Del Gaudio, assolto il marito Antonio Tizzani

facebook

E' stato assolto con formula piena Antonio Tizzani, a processo con l'accusa di avere ucciso la moglie Gianna del Gaudio nella loro villetta di Seriate (Bergamo) il 27 agosto del 2016. Per i giudici della Corte d'Assise di Bergamo Tizzani non "ha commesso il fatto". Assolto anche dall'altra accusa avanzata dai pm, quella relativa ai maltrattamenti in famiglia.