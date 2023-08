Omicidio alla stazione di Calolziocorte (Lecco), fermato un 24enne

FOTOGALLERY - Calolziocorte (Lecco), accoltellato in stazione davanti alla madre: giovane muore in ospedale

Le indagini, coordinate dalla procura di Lecco, sono state condotte dalla Squadra mobile e dalla polizia ferroviaria. Il fermato, residente nel Lecchese, è un cittadino italiano originario del Burkina Faso come la vittima. Subito dopo l'aggressione, avvenuta davanti agli occhi della madre della vittima, il giovane era scappato.

Come reso noto dalla questura di Lecco, dopo l'agguato sono state attivate capillari ricerche sul territorio. Il presunto aggressore, che non è stato rintracciato dagli agenti né a casa né sul posto di lavoro, è stato trovato nella residenza della fidanzata, dove è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. Ancora in corso le indagini per accertare i motivi dell'aggressione, che stando a quanto emerge potrebbero anche risalire a rapporti personali tra la vittima e l'omicida.



La ricostruzione dell'omicidio - Malcolm Mazou Darga aveva 23 anni ed era originario del Burkina Faso. Viveva a Calolziocorte con la famiglia. Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzo è stato aggredito in stazione intorno alle 14 di martedì 29 agosto, davanti agli occhi della madre. Raggiunto sulla banchina che separa i binari 2 e 3, gli sarebbe stata sferrata una prima coltellata a una gamba.

Malcom, a quel punto, avrebbe tentato di divincolarsi e di scappare, ma sarebbe stato raggiunto da ulteriori fendenti rivelatisi fatali. L'autopsia dovrà chiarire quanti e quali colpi sono stati mortali. Le condizioni del giovane, trasferito all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, erano parse subito molto gravi: pochi minuti dopo il suo arrivo in pronto soccorso, il 23enne è morto.