Estrema destra in piazza a Milano in occasione delle commemorazioni per l'omicidio di Sergio Ramelli, avvenuto il 29 aprile del 1975. Presenti anche CasaPound e Forza Nuova. Sono un migliaio le persone che hanno manifestato numero che poi èdiminuito verso la fine del corteo, quando sono rimaste solo poche centinaia. Diversi tafferugli si sono registrati tra i militanti e la polizia.