"Sabato nero" a Milano e Prato, estrema destra in piazza

Prima dell'inizio della manifestazione di estrema destra, davanti al Cimitero monumentale di Milano, si è tenuta una manifestazione antifascista promossa dall'Anpi.



La manifestazione a Milano - I militanti di estrema destra, appartenenti anche alle sigle di Lealtà e azione e Forza Nuova, hanno poi celebrato la nascita dei Fasci di combattimento davanti al monumento eretto sopra la cripta voluta da Mussolini al Monumentale e da lui inaugurata nel 1925. Prima dell'inizio della celebrazione, gli organizzatori hanno chiesto a tutti di astenersi dal saluto romano per evitare di incorrere in denunce.



Il presidio di Prato - Anche Prato ha vissuto il suo sabato nero con la manifestazione promossa da Forza Nuova "contro l'immigrazione", che poi per decisione della questura è diventata un presidio con circa cento persone.