No Green pass, Confcommercio: "Basta cortei in centro al sabato"

ansa

Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, chiede uno stop ai cortei di protesta contro il Green pass, perché sarebbero un danno all'economia. "Dopo un anno e mezzo di pandemia va fatto ogni sforzo per contenere il contagio e permettere alle imprese di lavorare - dice -. Credo che 15 sabati consecutivi di cortei a Milano, e in altre città, che bloccano la vita del centro e non rispettano le regole, non vanno in questa direzione".