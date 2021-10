No Green pass, al porto di Genova bloccato il varco San Benigno

Ansa

Un centinaio di persone tra portuali e No green pass sta presidiando il varco portuale San Benigno di Genova. Lo scalo è operativo ma già dalle prime ore del mattino alcuni tir sono fermi in coda fuori dal varco. Sul posto sono intervenute la polizia e la Municipale. Al momento non viene bloccato Lungarno Canepa, una delle più importanti arterie della città. I manifestanti infatti si trovano sulla linea del varco.