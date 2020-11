Niente operazioni causa Covid, accolto l'appello di Martina: la 26enne milanese malata di tumore sarà operata a Napoli

Il calvario di Martina, che tre anni fa ha scoperto di avere un tumore al colon con metastasi al fegato e che è costretta a diverse operazioni, inizia nel 2019 quando ha bisogno di nuove cure. Per l'emergenza Covid è rimandato purtroppo anche l'ultimo intervento programmato da tempo. Né dagli ospedali le sanno dire quando potrà essere operata di nuovo. "Parlo per me - aveva scritto la 26enne su Instagram nel giorno in cui ha saputo dello stop della sua operazione - eppure credo di dar voce a tanti: ci vengono annullati gli interventi, la situazione è grave, ma non possiamo far spegnere la sanità per il Covid".