Nel Varesotto donna e figlia trovate morte in casa: fermato il marito

Ha colpito i suoi due figli e la moglie nel sonno e poi ha tentato di darsi fuoco.

E' quanto sarebbe accaduto, secondo una prima ricostruzione, in una villetta di Samarate, in provincia di Varese. Alessandro Maia, 57 anni, avrebbe ucciso la mogli Stefania, 56, e la figlia Giulia di 16 a martellate per poi scagliarsi anche contro il figlio maggiore, Nicolò, 23. I carabinieri l'hanno fermato. Trasportato in ospedale a Busto Arsizio, è ora piantonato dalle forze dell'ordine.