'Ndrangheta in Lombardia, la Cassazione conferma le condanne

ansa

La Cassazione ha confermato le condanne per gli imputati del processo sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Lombardia e le accuse di voto di scambio. L'ex assessore regionale Domenico Zambetti è stato definitivamente condannato a 7 anni e mezzo di carcere, Ciro Simonte a 8, Ambrogio Crespi a 6, mentre Eugenio Costantino a 4 anni e 4 mesi. Per quest'ultimo, ritenuto il referente della cosca Di Grillo-Mancuso, la condanna totale è a 15 anni e 5 mesi.