Multato, continua a dire messa in barba ai divieti: "Mi hanno contestato il diritto di celebrare"

Le immagini della messa interrotta dai Carabinieri in una chiesa di Soncino, in provincia di Cremona, hanno fatto il giro della rete. Don Lino, che aveva deciso comunque di continuare con la sua celebrazione, ha ricevuto una multa da 680 euro, mentre ogni fedele presente (circa una quindicina) ha ricevuto una sanzione di 280 euro.

Eppure il sacerdote ha deciso di continuare a dire messa: "I divieti di celebrare la messa sono terminati il 25 marzo - spiega don Lino a "Pomeriggio Cinque" con tanto di decreto alla meno - e nel giorno dell'intervento non mi è stato contestato l'assembramento di fedeli, che non c'era dato che erano presenti 15 parrochiani in 300 metri quadrati, ma il diritto di celebrare che non è esplicitato nelle normative successive a quelle del 25 marzo".