Movida a Milano, la testimonianza di una residente dei Navigli: "Scene tremende, ragazzi che urinano e si drogano sotto casa"

"Tutte le sere, in questa zona, le persone vengono a fare i loro bisogni e a drogarsi. Non se ne può più, il Comune deve prendere dei provvedimenti". A "Mattino Cinque" una residente dei Navigli di Milano denuncia la situazione fuori controllo del proprio quartiere, tra i centri nevralgici della movida della città.

"C'è talmente tanta gente che non si può passare con la macchina, io faccio fatica a entrare nel mio box. Se, per caso, investo un pedone, chi ne risponde?", continua la donna. "Mi dispiace per i locali, che ci devono guadagnare, ma i tavoli devono restringersi un pochino. Anche noi residenti dobbiamo essere tutelati".