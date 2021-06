Napoli, assalto all'ambulanza con mazze e pistola

Momenti di paura quelli vissuti dall'equipaggio di un'ambulanza a Napoli . Gli operatori erano intervenuti per soccorrere due feriti, quando il mezzo è stato preso di mira dai rivali dei due. Il gruppo impugnava mazze. Dall'esterno un uomo, armato di pistola, ha cercato di infilare il braccio dentro il finestrino. Il conducente, vistosi circondato, ha deciso allora di mettere in moto e allontanarsi evitando guai peggiori e salvando operatori e feriti.

Un uomo di 35 anni è stato denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'aggressione, avvenuta a piazza IV Giornate nel quartiere Vomero. Sembra che il 35enne e il padre avessero litigato in precedenza con il gruppo per una questione di viabilità legata ad alcuni motorini. Non è ancora chiaro però le responsabilità dei protagonisti della rissa, sia dei feriti che degli aggressori.