Morte Imane Fadil, la Procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio sulla morte di Imane Fadil, teste nel processo sul "caso Ruby". In conferenza stampa, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha spiegato che "c'è la certezza" che la giovane sia morta per aplasia midollare, anche se restano ancora ignote "le cause che hanno generato la patologia". I familiari della modella stanno valutando di opporsi alla richiesta di archiviazione.