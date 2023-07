Monza, 29enne stordita con la droga dello stupro e violentata: 2 arresti

In manette due 50enni: avrebbero cercato di comprare il silenzio della vittima offrendole denaro in cambio del ritiro della denuncia

A Monza e a Cuneo due uomini di 50 anni sono stati arrestati dalla polizia per violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo nei confronti di una donna di 29 anni.

I due 50enni, di origini albanesi, sono stati arrestati sulla base di un ordine di custodia cautelare firmato dal gip di Monza: uno è ai domiciliari, l'altro in carcere. Dalle indagini è emerso che la vittima si era fidata di un amico di famiglia che conosceva da tempo, accettando l'invito in un ristorante. Subito dopo la cena la 29enne, di nazionalità italiana, ha iniziato a non sentirsi bene manifestando euforia e amnesie e ha riferito di aver raggiunto la casa dell'uomo, dove ad attenderli c'era il vicino di casa.