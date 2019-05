Monza, stalker arrestato mentre insegue ex: in auto acido solforico

Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri per stalking alla ex compagna. E' successo il 15 maggio a Cesano Maderno (Monza). L'uomo ha noleggiato un'auto, inseguito la ex mentre rientrava in macchina da alcune commissioni e ha poi tentato di farla fermare speronandola. Nel bagagliaio della vettura i militari hanno trovato una bottiglia da un litro di acido solforico al 98%, nascosta in un borsone tra i vestiti.