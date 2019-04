Monza, scoperto giro di finti centri massaggi: fermata la showgirl Kyra Kole

Fermata Kyra Kole, modella di Ciao Darwin Bruno Oliviero 1 di 49 Bruno Oliviero 2 di 49 Bruno Oliviero 3 di 49 Bruno Oliviero 4 di 49 Bruno Oliviero 5 di 49 Bruno Oliviero 6 di 49 Bruno Oliviero 7 di 49 Bruno Oliviero 8 di 49 Bruno Oliviero 9 di 49 Bruno Oliviero 10 di 49 Bruno Oliviero 11 di 49 Bruno Oliviero 12 di 49 Bruno Oliviero 13 di 49 Bruno Oliviero 14 di 49 Bruno Oliviero 15 di 49 Bruno Oliviero 16 di 49 Bruno Oliviero 17 di 49 Bruno Oliviero 18 di 49 Bruno Oliviero 19 di 49 Bruno Oliviero 20 di 49 Bruno Oliviero 21 di 49 Bruno Oliviero 22 di 49 Bruno Oliviero 23 di 49 Bruno Oliviero 24 di 49 Bruno Oliviero 25 di 49 Bruno Oliviero 26 di 49 Bruno Oliviero 27 di 49 Bruno Oliviero 28 di 49 Bruno Oliviero 29 di 49 Bruno Oliviero 30 di 49 Bruno Oliviero 31 di 49 Bruno Oliviero 32 di 49 Bruno Oliviero 33 di 49 Bruno Oliviero 34 di 49 Bruno Oliviero 35 di 49 Bruno Oliviero 36 di 49 Bruno Oliviero 37 di 49 Bruno Oliviero 38 di 49 Bruno Oliviero 39 di 49 Bruno Oliviero 40 di 49 Bruno Oliviero 41 di 49 Bruno Oliviero 42 di 49 Bruno Oliviero 43 di 49 Bruno Oliviero 44 di 49 Bruno Oliviero 45 di 49 Bruno Oliviero 46 di 49 Bruno Oliviero 47 di 49 Bruno Oliviero 48 di 49 Bruno Oliviero 49 di 49 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo ha annunciato l'Arma, spiegando che l'indagine, iniziata nel dicembre 2018, ha inoltre portato al sequestro del centro massaggi e di due conti correnti, "oltre a varia documentazione comprovante l`attività illecita, il cui volume d`affari è stimato in circa 70mila euro l'anno". Kyra Kole è conosciuta in Italia per la sua collaborazione con i "Gemelli Diversi", la partecipazione al programma "Ciao Darwin" e per alcuni calendari sexy.