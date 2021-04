Monza, recuperato dipinto trafugato dai nazisti nel 1944

carabinieri

Un dipinto olio su tela risalente al Seicento, rubato nel 1944 in Francia dalle truppe di occupazione tedesche a una famiglia ebrea, è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, che lo hanno individuato in un'abitazione di un antiquario milanese a Padova. Il quadro attribuito all'artista francese Nicolas Poussin (Les Andelys 1594 - Roma 1665), noto in Italia come Niccolò Pussino.