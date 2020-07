Monza, presenta una domanda all'Inps nel 1984. La risposta dopo 36 anni...

E alla fine l'INPS comunicato. Sono passati ormai 36 anni da quel lontano 1984, quando il signor Berardino Villa, cittadino di 63 anni, presentò una domanda di ricongiunzione previdenziale per la pensione comunicandone il rigetto. La richiesta, tra l'altro non accolta, ha trovato risposta solo ora. Una vita quella del signor Villa, passata a lavorare come manutentore in aziende private o per enti pubblici, come l'ospedale San Gerardo e il Comune di Monza.

Un buco di 2 anni nei calcoli - Anche se ormai in pensione dall'anno scorso grazie a quota 100, i conti non tornano: '' Nei contributi previdenziali c'è un buco di 2 anni risalente al suo periodo da dipendenti pubblico - spiega Claudio Orlando, il legale che sta seguendo la situazione - Ora seguire le posizioni previdenziali è compito specifico dell'INPS, ma in passato sono tutti diversi e quando si passa da una categoria all'altra bisognava ricorrere alla ricongiunzione. Ed era compito dell'ente versare a quello successivo i contributi per il calcolo finale della pensione ''. Fortunatamente, l'accuratezza del Signor Villa ha fatto la differenza: '' È stato bravissimo a conservare tutta la documentazione '' ha sottolineato Orlando.

Tanta attesa per nulla - Da quell'ottobre del 1984 in cui fu presentata la domanda, per il 63enne è stato un continuo rimbalzare da uno sportello tra Monza e Milano. E tutte le volte era la stessa storia: '' Entro 15 giorni arriverà la risposta ''. Nel frattempo il Signor Villa in pensione è andato, ma con un assegno inferiore a quello di cui aveva diritto. A 36 anni dalla richiesta, l'INPS ha richiesto nel maggio scorso, anche se la lettera è arrivata da solo a luglio. RISULTATO? Domanda respinta, senza alcuna spiegazione delle motivazioni.