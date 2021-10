Monza, positivo all'alcol test finisce in carcere 12 anni dopo: colpa di una dimenticanza dell'avvocato

Ansa

E' rimasto stupefatto, quando i militari prima lo hanno accompagnato in caserma per le formalità di rito e poi condotto in carcere a Monza. Un 54enne brianzolo ha così appreso di essere destinato a espiare 6 mesi di reclusione, oltre a pagare tremila euro di multa, 12 anni dopo essere risultato positivo all'alcol test a un controllo stradale. Nessuno, infatti, aveva mai avanzato alcuna richiesta di sospensione della pena: il suo avvocato se ne era dimenticato.