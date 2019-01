Monza, cliente critica online il bar | Il titolare: non tollero froci e simili

“Come lei non tollera i mancati grazie e prego, io non tollero i froci e simili” . Questa è il messaggio che Matteo Brambilla, 35enne di Ceriano Laghetto che lavora a Londra, si è ritrovato in un messaggio privato su Facebook. A scriverlo è stato il titolare del Caffè Zucchi, un locale in centro a Monza: l'imprenditore non aveva gradito la recensione pubblicata su Google da Brambilla, "reo" di aver criticato l'aperitivo preso con il compagno. A raccontare la storia è "Il Corriere della Sera".

Il Caffè Zucchi di Monza non ha gradito il commento negativo del mio amico e invece di rispondergli in maniera educata, l'ha cercato su FB per dirgli che i froci/culattoni lo fanno vomitare e che cerca sempre di toglierseli di torno quando li vede. Io sono sconvolta. pic.twitter.com/CjJjUHFPSe

Nella recensione, Brambilla accusava i baristi del Caffè Zucchi di essere stati poco cortesi: “Il cameriere non ha risposto al nostro grazie quando ha portato le bevande e nemmeno un buongiorno/arrivederci da parte del collega a cui abbiamo pagato il conto”. E sulle pagine del Corriere della Sera dichiara: "Ho contestato cortesia e prezzi. E poi mi arrivano parole ben calibrate sulla mia omosessualita'. La cosa che piu' mi ha colpito e' che mi ha rintracciato senza conoscermi: ha indagato sulla mia vita privata per insultarmi".



Le parole non sono state prese bene dal titolare che ha risposto con commenti omofobi: “Non tollero i froci e simili, che anzi mi fanno letteralmente rigurgitare. Non appena avverto la malaugurata percezione nei dintorni, mi auguro che si levino al più presto di torno”.



Brambilla ha dichiarato che, una volta ritornato in Italia, sporgerà denuncia contro il locale. Mentre l'imprenditore, contattato dal Corriere della Sera, non ha rilasciato dichiarazioni. Intanto il botta e risposta sta facendo il giro della Rete.